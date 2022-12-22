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Из-за непогоды закрыли автодорогу для всех видов транспорта в Абайской области

22 Декабря 2022, 08:07
Из-за непогоды закрыли автодорогу для всех видов транспорта в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Акимат Абайской области проинформировал о закрытии 130 километров автотрассы Семей-Курчатов из-за плохой видимости для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ».

«Закрыта автомобильная дорога областного значения Семей-Курчатов (0-130 км) для всех видов автотранспорта из-за ограничения видимости и угрозы безопасности движения», - говорится в публикации пресс-службы акимата Абайской области в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что республиканские трассы закрыли в трех регионах Казахстана.


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