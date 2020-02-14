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Из-за непогоды возобновлена работа оперативных штабов в четырех регионах страны

14 Февраля 2020 08:05
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Из-за непогоды возобновлена работа оперативных штабов в четырех регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погодных условий 13 февраля возобновлена работа оперативных штабов Комитета по чрезвычайным ситуациям в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

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«В связи с ухудшением погодных условий 13 февраля возобновлена работа оперативных штабов Комитета по чрезвычайным ситуациям в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и городе Нур-Султане.

Организована работа горячей линии. По состоянию на 6:00 закрыто движение на 40 участках дорог. Из них 12 республиканского и 28 областного значений. За прошедшие сутки спасен 41 человек, из них двое детей, эвакуировано 30 человек, вызволено две единицы техники.

По данным РГП «Казгидромет», объявлено штормовое предупреждение в шести регионах. В связи с этим просим соблюдать наши рекомендации и не выезжать за пределы населенных пунктов», - сообщили в Комитете по ЧС.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Карагандинская область, Павлодарская область, Транспорт, Безопасность, Погода,
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Гульмира Байзакова

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