Из-за непогоды возобновлена работа оперативных штабов в четырех регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за ухудшения погодных условий 13 февраля возобновлена работа оперативных штабов Комитета по чрезвычайным ситуациям в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«В связи с ухудшением погодных условий 13 февраля возобновлена работа оперативных штабов Комитета по чрезвычайным ситуациям в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и городе Нур-Султане.

Организована работа горячей линии. По состоянию на 6:00 закрыто движение на 40 участках дорог. Из них 12 республиканского и 28 областного значений. За прошедшие сутки спасен 41 человек, из них двое детей, эвакуировано 30 человек, вызволено две единицы техники.

По данным РГП «Казгидромет», объявлено штормовое предупреждение в шести регионах. В связи с этим просим соблюдать наши рекомендации и не выезжать за пределы населенных пунктов», - сообщили в Комитете по ЧС.