Из-за непогоды в Семее отменены занятия в школах и колледжах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвыйчайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«По информации управления образования, 27 февраля городе Семей дождь, ветер и гололед. В связи с чем отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены, а так же 1 и 2 курсов колледжей», - сообщили в ДЧС ВКО.



