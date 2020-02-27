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Из-за непогоды в Семее отменены занятия в школах и колледжах

27 Февраля 2020 07:07
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Из-за непогоды в Семее отменены занятия в школах и колледжах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвыйчайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

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«По информации управления образования, 27 февраля городе Семей дождь, ветер и гололед. В связи с чем отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены, а так же 1 и 2 курсов колледжей», - сообщили в ДЧС ВКО.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
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Автор:

Орал Ерланулы

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