Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:27
-
вчера 21:23
-
-
-
-
вчера 20:49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:02
Из-за непогоды в Семее отменены занятия в школах и колледжах
27 Февраля 2020 07:07
Поделиться:
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвыйчайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Новости по темеЗанятия для учащихся 0-9 классов первой смены отменили в столице О надвигающемся шторме предупредили жителей Атырауской области Из-за непогоды отменяют занятия в школах СКО
«По информации управления образования, 27 февраля городе Семей дождь, ветер и гололед. В связи с чем отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены, а так же 1 и 2 курсов колледжей», - сообщили в ДЧС ВКО.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Все автодороги Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей временно закрыты
- Занятия для учащихся 0-9 классов первой смены отменили в столице
- О надвигающемся шторме предупредили жителей Атырауской области
- Трассы закрыты в Акмолинской области из-за гололеда
- Глава государства принял министра образования и науки
- Из-за непогоды отменяют занятия в школах СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047