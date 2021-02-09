Из-за непогоды в ряде регионов открыты телефоны «горячей линии» - МЧС РК
В ведомстве представили номера телефонов:
МЧС: 8 717 2 53 32 84
ДЧС Акмолинской области: 8 716 2 55 14 84
ДЧС Карагандинской области: 8 721 2 51 72 23
ДЧС Павлодарской области: 8 718 2 20 11 12.
Напомним, что с ночи 7 февраля в связи с закрытием автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск» из-за ухудшения погодных условий произошло скопление автотранспорта при выезде из г.Нур-Султан и г.Щучинск.
В ситуационном центре МЧС и ДЧС области для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия развернут оперативный штаб. На пульт «112» ДЧС Акмолинской области и ДЧС г.Нур-Султан поступило около 5500 звонков от населения информационного характера, которые отработаны в установленном порядке.
«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения», - подчеркнул Талгат Уали.
В МЧС поясняют, что если будет сильный буран, метель, то можно надолго остаться на автодороге или/и попасть в дорожно-транспортное происшествие.
Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, воспользуйтесь железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя.
Выполнение ниже приведенных элементарных рекомендаций поможет выжить во время и после бурана.
Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо:
Внимательно изучить прогноз погоды;
Уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения.
Информацию можно посмотреть на сайте НК «Казавтожол» с подробной картой закрытых участков, либо уточнить по единому телефону 1403, или по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen»;
При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов.