Из-за непогоды столичные школьники 0-4 классов II смены будут учиться дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата со ссылкой на городское Управление образования.

«Управление образования города Нур-Султан сообщает: 11.03.2021 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ВТОРОЙ смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования.