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    13:21, 11 Март 2021 | GMT +6

    Из-за непогоды столичные школьники 0-4 классов II смены будут учиться дистанционно

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата со ссылкой на городское Управление образования.

    «Управление образования города Нур-Султан сообщает: 11.03.2021 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-4 классов ВТОРОЙ смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в управлении образования.


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