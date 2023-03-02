Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Из-за непогоды школьники Абайской области будут учиться онлайн во вторую смену

2 Марта 2023, 12:44
Из-за непогоды школьники Абайской области будут учиться онлайн во вторую смену

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Школьники Абайской обалсти сегодня будут учиться онлайн во вторую смену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«2 марта из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов II-й смены Бескарагайского районов, городов Семей и Курчатов Абайской области переводятся на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.

Вчера было объявлено штормовое предупреждение.

«2 марта днем на севере, западе Абайской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), низовая метель, гололед. Ветер южный на большей части области 15-20, в центре области порывы 25 м/с. В Семей днем 2 марта ожидаются осадки (преимущественно дождь)», - говорится в сообщении Казгидромета.


Новости по теме
Ясная погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана
Шесть женщин и ребенок оказались в снежном заторе в СКО
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Теги:
Читайте также
Ясная погода без осадков ожидается в большинстве городов Казахстана
Шесть женщин и ребенок оказались в снежном заторе в СКО
Глазной протез создали школьники из ВКО
Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Сейсмоусиление проведут в сельской школе Жамбылской области
Костанайский десятиклассник стал призером двух международных олимпиад
Более 450 школьников переведены на онлайн-обучение из-за паводка в Актюбинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей