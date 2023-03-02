Из-за непогоды школьники Абайской области будут учиться онлайн во вторую смену

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Школьники Абайской обалсти сегодня будут учиться онлайн во вторую смену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«2 марта из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-9 классов II-й смены Бескарагайского районов, городов Семей и Курчатов Абайской области переводятся на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.

Вчера было объявлено штормовое предупреждение.

«2 марта днем на севере, западе Абайской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), низовая метель, гололед. Ветер южный на большей части области 15-20, в центре области порывы 25 м/с. В Семей днем 2 марта ожидаются осадки (преимущественно дождь)», - говорится в сообщении Казгидромета.