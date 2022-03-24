Из-за непогоды ряд автодорог закрыт в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спасатели просят жителей и гостей Акмолинской области не выезжать в непогоду на трассу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в регионе к этому часу в связи с ухудшением погодных условий – низовая метель и ограничение видимости - закрыто движение автотранспортных средств на 14 участках автодорог республиканского значения, а именно:

1) автодорога «Жезказган-Петропавловск», 377-440 км (граница Костанайской области – город Державинск);

2) автодорога «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты», 16-200 км (город Нур-Султан – граница Павлодарской области);

3) автодорога «Нур-Султан-Петропавловск», 18-231 км (город Нур-Султан - город Щучинск);

4) автодорога «Нур-Султан- Кабанбай батыра - Киева-Темиртау», 16-51км (поселок Кабанбай батыра - граница Карагандинской области);

5) автодорога «Макинск-Аксу-Торгай», от 0 до 240 км (город Макинск-поселок Торгай);

6) автодорога «Нур-Султан-Коргалжын», от 19 до 180 км (город Нур-Султан-Коргалжынский заповедник);

7) автодорога «Екатеренбург – Алматы», 1275-1291 км (от города Нур-Султан до поселка Жибек -жолы);

8) автодорога «Нур-Султан-Петропавловск», 231-293 км (от города Щучинска до города Кокшетау);

9) автодорога «Екатеринбург-Алматы», 1291-1353 км (от города Нур-Султан до станции Анар);

10) автодорога «Екатеринбург-Алматы», 1353-1426 км (от станции Анар до ПВП Темиртау);

11) автодорога «Щучинск-Зеренда», 0-77 км (город Щучинск –село Зеренда);

12) автодорога «Екатеринбург-Алматы», 1247-1003 км (город Нур-Султан – город Атбасар);

13) автодорога «Обход города Нур-Султан» (км 0-87);

14) автодорога «Кокшетау – Атбасар» (0-48 км (от города Кокшетау до села Зеренда).

Кроме того, ограничено движение по дорогам областного значения «Новый Колутон – Акколь – Азат – Минский» (км 136-200,3), «Азат-Степногорск» (км 0-41), «Жоымбет-Шортанды-Пригородное» (км 0-116,4), «Петровка-Кара Адыр» (км 0-25), «Ерейментау –Павловка-Аршалы» (км 69-120,5), «Екатеринбург-Алматы»-Вячеславский гидроузел, Михайловка (0-14), «Бабатай –Волгодоновк-Береке –Нововладимировка» (0-40 км), «Восточный обход города Нур-Султан», станция Сарыоба (км 0-41), «Ерейментау – Павловка-Аршалы» (км 0-69), «Павловка-Каратал» (км 0-53,6), «Подъезд к городу Ерейментау» (км 0-3), «Кабанбай- батыр- Жангызкудук-Урасак» (км 0-78,6), «Акмол-Воздвиженка-Талапкер» (км 0-78), «Подъезд к селу Коргалжын» (км 0-7).

«В целях обеспечения безопасности департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области обращается к жителям и гостям области: планируя поездку за пределы населенных пунктов, прислушивайтесь к прогнозу синоптиков, не игнорируйте СМС-сообщения службы спасения. О закрытии либо открытии автодорог можно узнать из мобильного приложения «Дармен» или обратившись в колл-центр «Казавтожол» по номеру 1403», - добавили спасатели региона.