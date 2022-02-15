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Из-за непогоды перевели в онлайн занятия в 13 школах Павлодарской области

15 Февраля 2022 11:58
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Из-за непогоды перевели в онлайн занятия в 13 школах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Занятия для второй смены перевели в онлайн-формат в школах Баянаульского района с 0 по 11 класс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«15 февраля во второй смене переведены на дистанционный формат обучения учащиеся 0-11 классов 13 школ Баянаульского района», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По информации ведомства, причиной отмены занятий стали метель и плохая видимость.

Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение до 21 часа. На севере области ожидаются ночью сильный снег, днём - сильная метель, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днём на западе, юге области - порывы 23-28 метров в секунду.

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#Павлодарская область   #Образование   #Погода  
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Автор:

Антон Гагарин

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