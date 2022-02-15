Новости
Из-за непогоды перевели в онлайн занятия в 13 школах Павлодарской области
15 Февраля 2022 11:58
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Занятия для второй смены перевели в онлайн-формат в школах Баянаульского района с 0 по 11 класс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеОб угрозе схода лавин предупредили жителей ВКО 760 человек находятся в автомобилях на трассах Карагандинской области из-за непогоды Задерживаются ли авиарейсы в Алматы из-за снега
«15 февраля во второй смене переведены на дистанционный формат обучения учащиеся 0-11 классов 13 школ Баянаульского района», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
По информации ведомства, причиной отмены занятий стали метель и плохая видимость.
Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение до 21 часа. На севере области ожидаются ночью сильный снег, днём - сильная метель, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днём на западе, юге области - порывы 23-28 метров в секунду.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 80 машин скопилось на границе Павлодарской и Карагандинской областей
- 259 человек спасли из снежных заносов в Казахстане за сутки
- 760 человек находятся в автомобилях на трассах Карагандинской области из-за непогоды
- Задерживаются ли авиарейсы в Алматы из-за снега
- Об угрозе схода лавин предупредили жителей ВКО
- 616 единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047