Из-за непогоды перевели в онлайн занятия в 13 школах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Занятия для второй смены перевели в онлайн-формат в школах Баянаульского района с 0 по 11 класс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«15 февраля во второй смене переведены на дистанционный формат обучения учащиеся 0-11 классов 13 школ Баянаульского района», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

По информации ведомства, причиной отмены занятий стали метель и плохая видимость.

Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение до 21 часа. На севере области ожидаются ночью сильный снег, днём - сильная метель, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днём на западе, юге области - порывы 23-28 метров в секунду.