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Из-за непогоды отменяют занятия в школах СКО

26 Февраля 2020 21:23
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Из-за непогоды отменяют занятия в школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили об отмене занятий в школах 27 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Занятия из-за плохой погоды отменили для школьников с 0 по 11 классы. Соответствующее предупреждение служба спасения отправила через мобильное приложение «Darmen».

«27 февраля в связи с ухудшением погодных условий - гололед, осадки, сильный ветер - отменены занятия с 0 по 11 классы первой и второй смены», - говорится в сообщении.

С 17 часов 26 февраля в регионе закрыты все дороги для всех видов транспорта.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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