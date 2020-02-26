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Из-за непогоды отменяют занятия в школах СКО
26 Февраля 2020 21:23
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили об отмене занятий в школах 27 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Занятия из-за плохой погоды отменили для школьников с 0 по 11 классы. Соответствующее предупреждение служба спасения отправила через мобильное приложение «Darmen».
«27 февраля в связи с ухудшением погодных условий - гололед, осадки, сильный ветер - отменены занятия с 0 по 11 классы первой и второй смены», - говорится в сообщении.
С 17 часов 26 февраля в регионе закрыты все дороги для всех видов транспорта.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Образование, Погода,
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