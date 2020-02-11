+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -26 °С
Алматы: -3 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях ВКО

11 Февраля 2020 07:25
Поделиться:
Из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий отменяются занятия в учебных заведениях региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Новости по теме
В столичных школах отменены занятия для учеников 0-9 классов
Из-за гололеда в Семее отменены занятия в школах и колледжах Занятия для учащихся 0-9 классов второй смены отменили в столице Из-за морозов в ВКО отменены занятия в школах

В ДЧС ВКО сообщили, что по информации управления образования, 11 февраля в Семее из-за ветра 8-10 м/с отменяются занятия у учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей.

В Жарминском, Аягозском и Уланском районах (с Ново-Азовое, Ново-Одесское, Восточное) из-за бурана отменили занятия для учащихся 1-11 классов первой смены.

Отметим, накануне в ДЧС сообщили, что 11 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15°, местами 18° мороза.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив