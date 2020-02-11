Из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане из-за неблагоприятных погодных условий отменяются занятия в учебных заведениях региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В ДЧС ВКО сообщили, что по информации управления образования, 11 февраля в Семее из-за ветра 8-10 м/с отменяются занятия у учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей.

В Жарминском, Аягозском и Уланском районах (с Ново-Азовое, Ново-Одесское, Восточное) из-за бурана отменили занятия для учащихся 1-11 классов первой смены.

Отметим, накануне в ДЧС сообщили, что 11 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15°, местами 18° мороза.