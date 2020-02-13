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Из-за непогоды отменены занятия для учеников школ двух областей
13 Февраля 2020 12:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Из-за непогоды отменены занятия для учеников второй смены в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеОтменяются занятия для учащихся школ города Нур-Султана и ВКО Отменены занятия в школах Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей Из-за непогоды отменены занятия в учебных заведениях ВКО
По сведениям управления образования Акмолинской области, в связи сильным бураном, отменены занятия в школьных учреждениях второй смены в Аршалынском районе - с 0 по 4 классы, Астраханком районе - с 0 по 4 классы Коргалжынском районе - с 0 по 9 классы, Егиндыкольский районе - с 0 по 11 классы.
По информации управления образования ВКО, отменяются занятия учащихся второй смены для учеников 1-4 классов в Бескарагайском районе, -23, 1-11 классов в городе Зайсане, гололед, 1-9 классов в районе Алтай, -33.
Ключевые слова: Акмолинская область, Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
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