Из-за непогоды отменены занятия для учеников школ двух областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Из-за непогоды отменены занятия для учеников второй смены в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ».

По сведениям управления образования Акмолинской области, в связи сильным бураном, отменены занятия в школьных учреждениях второй смены в Аршалынском районе - с 0 по 4 классы, Астраханком районе - с 0 по 4 классы Коргалжынском районе - с 0 по 9 классы, Егиндыкольский районе - с 0 по 11 классы.

По информации управления образования ВКО, отменяются занятия учащихся второй смены для учеников 1-4 классов в Бескарагайском районе, -23, 1-11 классов в городе Зайсане, гололед, 1-9 классов в районе Алтай, -33.