Из-за непогоды ограничено движение на 50 участках автодорог Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на 50 участках автодорог Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НК «КазАвтоЖол».

Ограничено движение на следующих участках:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.

3. «Щучинск-Зеренда» км. 0-80, уч. г.Щучинск-с.Зеренда.

4.«Нур-Султан-Петропавловск» км.18-231, уч. г.Нур-Султан-г.Щучинск.

5. «Екатеринбург-Алматы» км. 1006-1247, уч. г.Атбасар – г.Нур-Султан.

6. «Нур-Султан-Коргалжын» км.16-180, уч. г.Нур-Султан– Коргалжынский зап.

7. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1351, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.

8.«Нур-Султан-Киевка-Темиртау» км. 32-51, уч. с.Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл.

9. «Макинск-Аксу-Торгай» км. 130-240 уч. от развилки Бестобе-с.Торгай. 10.«Ушарал-Достык» км. 83-184, уч. с.Коктума-с.Достык. 11.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 558-615, уч. г.Ушарал-гр.Восточно-Казахстанской обл. 12.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 105-123, уч. г.Шемонаиха -гр.РФ.

13. «Семей-Кайнар» км. 8-288, уч. г.Семей –с.Кайнар.

14.«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 36-102, уч. с.Предгорное-г.Шемонайха.

15. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 447-941, уч. с.Малкелды-пов.на Бугаз.

16.«Омск-Майкапчагай» км. 587-733, уч. от гр.Павлодарской обл. - г.Семей. 17.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау – пов. п.Касым-Кайсенова. 18.«Семей-гр.РФ» км. 3-113, уч. г.Семей -гр.РФ.

19.«Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей. 20.«Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км. 6-66, уч. с.Ушаново-пов на г.Серебрянск. 21.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 615-967, уч. гр.Алматинской обл.-с.Калбатау.

22.«Таскескен-Бахты-гр.КНР» км. 0-75, уч. с.Таскескен-с.Урджар.

23. «Омск-Майкапчагай» км. 756-906 уч. г.Семей-с.Калбатау. 23.«Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п.Белоусовка-г.Риддер.

24. «Омск-Майкачагай» км. 756-906, уч. г.Семей-с.Калбатау. 25.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 778-967, уч. г.Аягоз-с.Калбатау 26.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 576-593, уч. с.Б. Момышулы- гр.Туркестанской обл.

27.«Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1446, уч. г.Темиртау 28.«Екатеринбург-Алматы» км. 1351-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау 29.«Жезказган-Петропавловск» км. 26-252, уч. г.Сатпаев – гр. Костанайской обл.

30. «Екатеринбург-Алматы» км. 1504-1610, уч. г.Караганда.-п.Аксу-Аюлы.

31. «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, уч. г.Караганда – гр. Павлодарской обл.

32. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-63, уч. г.Караганда–п.Ботакара.

33.«Нур-Султан-Нура-Темиртау» км. 31-266, уч. г.Темиртау–гр.Акмолинс кой обл.

34. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 63-217, уч. п.Ботакара-п.Каркаралы.

35. «Кызылорда-Павлодар « км. 748-906, уч. с.Атасу- с.Топар 36.«Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман» км. 231-324, уч. п.Ботакара-гр.Павлодарской обл.

37. «Кызылорда-Павлодар» км. 216-752, уч. гр. Кызылординской обл.-п.Жесказган.

38. «Екатеренбург-Алматы» км. 1610-1854 уч. г.Аксу-Аюлы-г.Балхаш.

39.«Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл. – г.Аркалык. 40.«Кызылорда-Павлодар» км. 12-216, г.Кызылорда-гр.Карагандинской обл.

41.«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

42. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1251, уч. гр.Карагандинской обл- г.Экибастуз.

43.«Ленинский-Иртышск-Русская Поляна» км. 0-263, уч. п. Ленинский-гр.РФ.

44.«Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман» км. 0-231, уч. п.Калкаман-гр.Карагандинской обл.

45. «Омск-Майкапчагай» км. 525-587, уч. от п. Акку-гр. Восточно-Казахстанской обл.

46. Павлодар-Щербакты км. 0-112, уч. от г.Павлодар-гр.РФ.

47. «Кызылорда-Павлодар» км. 1251-1367, уч. г.Экибастуз- п.Ленинский.

48.«Ленинский-Аксу-Большой Акжар-Курчатов» км. 34-220, уч. г.Аксу- гр. ВКО 49.«Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл. 50.«Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-655, уч. гр.Жамбылской обл.-с.Машат.