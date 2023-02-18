Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Из-за непогоды ограничено движение из ЗКО в Атыраускую область

18 Февраля 2023, 01:00
Из-за непогоды ограничено движение из ЗКО в Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за снегопада и начавшейся метели ограничено движение в Западно-Казахстанской области до границы с Атырауской областью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, движение ограничено для грузового и общественных видов автотранспорта по автодороге республиканского значения Атырау-Уральск с 189 до 371 км - границей с Атырауской областью. Связано это с ухудшением погодных условий - снегопадом и метелью, а также гололедом.

ДЧС Атырауской области убедительно просит воздержаться от поездок по этому направлению и следить за sms, передаваемыми службой 112.

Новости по теме
Движение ограничено на ряде автодорог в Актюбинской области
Какие уловки используют «зайцы» в автобусах и троллейбусах Алматы
Снежные туннели высотой до 2 метров: в Абайской области борются с последствиями непогоды
Теги:
Читайте также
Движение ограничено на трассах девяти областей из-за непогоды
Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
На большей части страны 4 марта ожидаются дождь и снег
Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств
Шесть лет колонии за мошенничество c автомобилями получил мужчина в Атырау
Более 12 тысяч кубометров снега вывезли из Караганды за сутки
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
Движение ограничено на ряде автодорог в Актюбинской области
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей