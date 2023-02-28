Из-за непогоды ограничено автодвижение на дорогах 4 регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 10:45 в 4 областях Казахстана, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на 11 участках автодорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

В Актюбинской области ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках дорог:

«Актобе-граница РФ», км 39-136, участок поселок Ш.Калдаякова - граница РФ;

«Актобе-Мартук-гр.РФ», км 23-99, участок АЗС«ЭкоОйл» - граница РФ;

«Самара-Шымкент», км 526-710, участок граница Западно-Казахстанской области - поселок Куршасай.

В Западно-Казахстанской области ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке дороги «Самара-Шымкент», км 392-526, участок поселок Жымпиты - граница Актюбинской области.

В Костанайской области ограничено движение для всех видов автотранспорта на участках дорог:

«Костанай-Аулиеколь-Сурган», км 108-218, участок поселок Аулиеколь - поселок Октябрьское;

«Костанай-Аулиеколь-Сурган», км 218-232, участок поселок Октябрьское - граница Акмолинской области;

«Екатеринбург-Алматы», км 686-729, участок поселок Сарыколь - граница СКО;

В Северо-Казахстанской области введено огарничение движения для всех видов автотранспорта на участках дорог:

«Екатеринбург-Алматы», км 729-768, участок граница Костанайской области - село Токсан Би;

«Жезказган-Петропавловск», км 595-719, участок граница Акмолинской области- село Новоишимское;

«Волошинка-Сергеевка-Тимирязево», км 52-119, участок город Сергеевка - село Тимирязево;

«Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области», км 0-32, участок село Тимирязево- граница Костанайской области;