Из-за непогоды чуть не опоздали на самолет вылетающие на лечение ребенка жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области помогли семье с маленьким ребенком добраться до Нур-Султана. Из-за непогоды они могли опоздать на авиарейс до Стамбула, где малыш сейчас проходит лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, четырехлетний сын семьи из Кызылжарского района нуждается в дорогостоящем лечении, провести которое могут в Турции. Деньги собирали через интернет. Когда накопили нужную сумму и приобрели билет на самолет, вылетающий из столицы, планы чуть не нарушила метель.

Сначала в регионе закрыли участок трассы «Нур-Султан-Петропавловск» на территории Тайыншинского района, от Келлеровки в обе стороны, до Нур-Султана и Петропавловска. На обследование участка выехали заместитель командира батальона патрульной полиции Уалихан Оразалин и командир 5-го взвода Рустем Окенов.

«По результатам обследования было рекомендовано закрыть трассу полностью. Сотрудники дежурившего под Келлеровкой экипажа рассказали, что в колонне пережидающих непогоду машин есть семья в отчаянном положении. Убедившись, что ситуация не терпит отлагательств, Уалихан Оразалин связался с коллегами из Кокшетау. Те сообщили, что готовы закрыть автодороги, но пока проехать можно. Объяснив ситуацию, замкомбата принял решение сопровождать машину. Метель усиливалась, видимость временами падала до нулевой. Тем не менее, рискованное путешествие окончилось благополучно. Стражи порядка сопроводили семью до Кокшетау, оттуда молодые люди добрались до столицы», - рассказали в пресс-службе.

Мама ребенка прислала видеосообщение из Стамбула со словами благодарности полицейским, которые помогли им в сложной ситуации.