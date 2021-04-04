Из-за неочищенных от снега дорог наказан аким акмолинского сельского округа

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за не очищенных от снега автобусных остановок и проезжей части в одном из сел Акмолинской области к административной ответственности привлечен местный аким, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как отметили в ведомстве, с 1 по 4 апреля 2021 года полиция работает в усиленном режиме: в республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

«Для снижения дорожно-транспортных происшествий и недопущения чрезвычайных ситуаций на дорогах области сотрудниками управления административной полиции обследовано 25 аварийно-опасных участков, в результате выставлено восемь дорожных знаков. К административной ответственности привлекли двух должностных лиц за невыполнение требований работ на дорогах», - пояснили в полиции.

К примеру, во время обследования в селе Коянды были выявлены не очищенные от снега автобусные остановки и проезжая часть по улице Жунусова, что привело к сужению проезда на этом участке и не отвечало требованиям безопасности дорожного движения. В результате к административной ответственности привлечен аким сельского округа по ч. 1 ст. 631 КРКоАП «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений».

По итогам только первого дня ОПМ сотрудниками полиции Акмолинской области выявлено 796 нарушений Правил дорожного движения, существенно влияющих на уровень аварийности в области. 11 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Выявлены 8 фактов управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления.

«В числе выявленных нарушений 62 факта превышения скоростного режима, 184 нарушения правил пользования ремнями безопасности, в отношении 40 водителей составлены протоколы за использование мобильного телефона при управлении транспортным средством, также выявлено 33 факта нарушения маневрирования. Кроме того, полицейскими были выявлены три факта нелегальной перевозки пассажиров», - добавили в ведомстве.

В первый день оперативно-профилактического мероприятия к ответственности за несоблюдение ПДД были привлечены и 136 пешеходов.



