Из-за неочищенной дороги пассажиры толкали автобус в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске пассажиры вынуждены были толкать маршрутный автобус, который буквально развернуло поперек дороги из-за образовавшейся на ней колеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Очевидцы записали на видео, как на проезде Индустриальном «вылетели» из колеи маршрутка, грузовик и несколько легковых автомобилей. Транспорт встал поперек дороги. Пассажиры автобуса с большим трудом развернули его, чтобы он смог продолжить путь. Водитель грузовика лопатой убирал снег с наледью из-под колес своей машины. Пользователи социальных сетей пишут, что дорогу здесь не очищали от снега очень давно.
На публикацию отреагировали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
«Отделом ЖКХ направлены претензионные письма в адрес подрядной организации, обслуживающей этот участок, составлено два административных протокола касательно образования колеи и сужения проезжей части, а также некачественной механизированной уборки снега. В настоящее время направлена специализированная техника для устранения нарушений, создающих аварийную ситуацию», - прокомментировали в пресс-службе.
За борьбу с некачественной уборкой снега взялись полицейские. Составлено уже несколько протоколов.
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