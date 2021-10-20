Из-за неочищенного дымохода пострадала семья в поселке ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Семья госпитализирована после отравления угарным газом в поселке Глубокое в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

По данным ведомства, отравление угарным газом получили четыре человека – 2000, 2002, 2006, 2010, 2006 года рождения. У девочки 2006 года рождения отравление в тяжелой степени, у остальных членов семьи - средней степени. Все госпитализированы.

«Сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям района предупреждали жителей данного дома еще в августе о необходимости подготовки печи к отопительному сезону, но хозяева не прислушались к доброму совету пожарных», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники исследовательской испытательной лаборатории замерили содержание окиси углерода в жилом помещении. Прибор показал наличие угарного газа, после чего было проведено проветривание комнат и даны рекомендации по устранению нарушений при эксплуатации печи.

«Не зря угарный газ называют «тихим убийцей». Его нельзя увидеть, почувствовать, а последствия могут быть очень трагические. О присутствии газа нельзя узнать, пока не почувствуешь недомогание, а для отравления достаточно небольшого его количества. Основная причина образования угарного газа - недостаток кислорода в зоне горения. И тогда вместо совершенно безобидного углекислого газа - продукта полноценного прогорания топлива - образуется тот самый угарный газ», - отметили в ДЧС.

Отравление угарным газом может проявиться резко или замедленно, в зависимости от концентрации. При очень больших концентрациях отравление наступает быстро, характеризуется потерей сознания, судорогами и остановкой дыхания. Даже если человек на первый взгляд находится в удовлетворительном состоянии, необходимо, чтобы его осмотрел врач, так как не всегда истинную степень отравления можно определить только по симптомам.

В Тарбагатайском районе ВКО спасатели помогли владельцам около 50 домов навести порядок в печках. Помимо профилактики и рекомендаций, сотрудники службы ЧС помогали устранить трещины и приготовить печи к зимнему периоду.

Всего спасатели провели обход более 82 тысяч домов в Восточном Казахстане. Каждому владельцу они вручили корешки-предложения с правилами, как безопасно эксплуатировать печь.

В прошлый отопительный сезон в регионе пострадало 76 человек, которые проигнорировали предупреждения спасателей.

В ближайшее время сотрудники ДЧС ВКО установят датчики угарного газа в домах, где проживают одинокие пожилые граждане, инвалиды, социально уязвимые и многодетные семьи. В профилактических рейдах спасателям активно помогают волонтеры общественных организаций.

«Однако населению не стоит сидеть сложа руки. Уже сейчас нужно досконально почистить дымоходы, устранить трещины и не пользоваться заслонками. Согласно законодательству РК, за пожарную безопасность ответственность несет домовладелец. Поэтому если вы не позаботитесь об устранении нарушений, ситуация может привести к очередной трагедии», - добавили в ДЧС.

ДЧС ВКО рекомендует:

- использовать только исправное печное оборудование;

- вовремя ремонтировать печь, заделывать трещины в печной кладке;

- своевременно прочищать дымоход;

- позаботится о хорошей вентиляции;

- не закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели.

При возникновении ЧС звоните «101» и «112».