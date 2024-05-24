РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:45, 23 Май 2024 | GMT +6

    Из-за неисправных деталей отзовут свыше 266 тысяч автомобилей в Южной Корее

    корея
    Фото: freepik.com

    В Южной Корее пять автопроизводителей добровольно отзовут более 266 тысяч автомобилей из-за неисправных компонентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

    По данным Министерства транспорта, корейские Hyundai, Toyota, Kia, Renault и Volkswagen отзывают 266 074 единицы 12 различных моделей автомобилей.

    Проблемы, ставшие причиной отзыва, включают неисправный гидроэлектронный блок управления в Hyundai Genesis, неисправную систему масляного фильтра в минивэне Kia Carnival, плохую сборку пассажирского сиденья в переднем ряду Lexus LS500h от Toyota и проблемы со сборкой передних сидений в электромобиле Volkswagen ID.4, говорится в заявлении.

    Теги:
    Транспорт Корея Авто Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!