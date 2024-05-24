Из-за неисправных деталей отзовут свыше 266 тысяч автомобилей в Южной Корее

В Южной Корее пять автопроизводителей добровольно отзовут более 266 тысяч автомобилей из-за неисправных компонентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

По данным Министерства транспорта, корейские Hyundai, Toyota, Kia, Renault и Volkswagen отзывают 266 074 единицы 12 различных моделей автомобилей.

Проблемы, ставшие причиной отзыва, включают неисправный гидроэлектронный блок управления в Hyundai Genesis, неисправную систему масляного фильтра в минивэне Kia Carnival, плохую сборку пассажирского сиденья в переднем ряду Lexus LS500h от Toyota и проблемы со сборкой передних сидений в электромобиле Volkswagen ID.4, говорится в заявлении.