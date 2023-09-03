Из-за нехватки кислорода погибла рыба в реке Есиль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установили причину зарегистрированного в августе замора рыбы на озере Питное и реке Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации департамента экологии, частичная гибель рыбы на озере Питное, возле села Миролюбово Жамбылского района, произошла из-за скопления сероводорода, образующегося при гниении растительности.

Рыба в реке Есиль, возле Сергеевского водохранилища, погибла из-за снижения содержания растворенного кислорода в воде. Произошло это из-за высокой температуры воздуха и воды.

На заседании межведомственной рабочей группы по факту гибели рыбы акимату Жамбылского и района Шал акына рекомендовали проводить постоянный мониторинг водоемов. На озере Питное необходимы мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и проведению аэрации для улучшения гидрохимическогно режима водоема. При невозможности рыбохозяйственной мелиорации, провести мелиоративный лов.