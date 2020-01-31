+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -27 °С
Алматы: -8 °С
USD 378.80 EUR 417.32
RUB 6.02 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из-за морозов в ВКО отменены занятия в школах

31 Января 2020 07:51
Поделиться:
Из-за морозов в ВКО отменены занятия в школах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане из-за 30-ти градусных морозов отменены занятия в школах и колледжах передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Новости по теме
Отменены занятия в школах ВКО из-за морозов
Занятия отменили для учащихся школ первой смены 0-9 классов в Нур-Султане Занятия отменили для столичных школьников второй смены 0-4 классов Занятия для учащихся 0-4 классов отменили в СКО

В ДЧС сообщили, что по информации управления образования, 31 января из-за морозов отменены занятия с 1 по 4 классы первой смены в Семее, Уланском, Катон-Карагайском районах. В частности, в Семее столбик термометра опустился до -28.

В Шемонаихинском, Глубоковском, Бескарагайском районах и городе Курчатове отменены с 1 по 9 классы первой смены

Холоднее всего в районе Алтай, Кокпектинском и Бородулихинском районах, где столбик термометра опустился до -35-36 градусов мороза. В этих районах отменены занятия у учащихся с 1-11 классы первой смены, а также 1-2 курсов колледжей.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Образование, Погода,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив