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вчера 21:29
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вчера 20:26
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Из-за морозов в ВКО отменены занятия в школах
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане из-за 30-ти градусных морозов отменены занятия в школах и колледжах передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.
В ДЧС сообщили, что по информации управления образования, 31 января из-за морозов отменены занятия с 1 по 4 классы первой смены в Семее, Уланском, Катон-Карагайском районах. В частности, в Семее столбик термометра опустился до -28.
В Шемонаихинском, Глубоковском, Бескарагайском районах и городе Курчатове отменены с 1 по 9 классы первой смены
Холоднее всего в районе Алтай, Кокпектинском и Бородулихинском районах, где столбик термометра опустился до -35-36 градусов мороза. В этих районах отменены занятия у учащихся с 1-11 классы первой смены, а также 1-2 курсов колледжей.
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