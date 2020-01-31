Из-за морозов в ВКО отменены занятия в школах

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане из-за 30-ти градусных морозов отменены занятия в школах и колледжах передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что по информации управления образования, 31 января из-за морозов отменены занятия с 1 по 4 классы первой смены в Семее, Уланском, Катон-Карагайском районах. В частности, в Семее столбик термометра опустился до -28.

В Шемонаихинском, Глубоковском, Бескарагайском районах и городе Курчатове отменены с 1 по 9 классы первой смены

Холоднее всего в районе Алтай, Кокпектинском и Бородулихинском районах, где столбик термометра опустился до -35-36 градусов мороза. В этих районах отменены занятия у учащихся с 1-11 классы первой смены, а также 1-2 курсов колледжей.