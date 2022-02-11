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Из-за морозов отменили занятия в школах для 0-9 классов в СКО

11 Февраля 2022 08:02
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Из-за морозов отменили занятия в школах для 0-9 классов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сегодня, 11 февраля, отменили занятия в школах для учащихся 0-9 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Департамент по чрезвычайным ситуациям разослал через мобильное приложение Darmen информацию об отмене занятий в школах для учеников с 0 по 9-й классы из-за понижения температуры воздуха по области до минус 27 градусов.

В 8.00 утра в 19-м микрорайоне Петропавловска столбик термометра опустился до минус 26 градусов.

Напомним, занятия в школах отменяются для воспитанников и учащихся 0-4 классов при температуре минус 25 градусов и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более; 0-9 классов - при температуре минус 27 градусов и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более; 0-12 классов, 1-2 курсов колледжей при температуре минус 30 градусов и ниже при ветре 2 метра в секунду и более.



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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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