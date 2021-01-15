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Из-за мороза занятия для учеников 0-4 классов столичных школ переходят на дистанционный формат

15 Января 2021 07:31
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Из-за мороза занятия для учеников 0-4 классов столичных школ переходят на дистанционный формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза занятия в школах для учащихся с 0- по 4-ые классы первой смены переходят на дистанционный формат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

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«По решению управления образования 15 января 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз - 26 С ) занятия в школах для учащихся с 0- по 4-ые классы первой смены переходят на дистанционный формат», - говорится в сообщении ДЧС.

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#Нур-Султан   #Образование  
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