Из-за мороза занятия для учеников 0-4 классов столичных школ переходят на дистанционный формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза занятия в школах для учащихся с 0- по 4-ые классы первой смены переходят на дистанционный формат. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

«По решению управления образования 15 января 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз - 26 С ) занятия в школах для учащихся с 0- по 4-ые классы первой смены переходят на дистанционный формат», - говорится в сообщении ДЧС.