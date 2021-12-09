Из-за мороза занятия для учащихся 0-7 классов второй смены пройдут дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза занятия для учащихся 0-7 классов второй смены пройдут дистанционно, передает МИА «Казинформ».

Управление образования города Нур-Султан сообщает: «09.12.2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов ВТОРОЙ смены школ города переходят на дистанционный формат обучения».