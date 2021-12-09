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Из-за мороза занятия для учащихся 0-7 классов второй смены пройдут дистанционно

9 Декабря 2021 11:20
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Из-за мороза занятия для учащихся 0-7 классов второй смены пройдут дистанционно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за мороза занятия для учащихся 0-7 классов второй смены пройдут дистанционно, передает МИА «Казинформ».

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Управление образования города Нур-Султан сообщает: «09.12.2021 года в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов ВТОРОЙ смены школ города переходят на дистанционный формат обучения».


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#Нур-Султан   #Образование   #Акимат  
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