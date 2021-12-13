Из-за мороза занятия для учащихся 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с понижением температуры воздуха сегодня учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление образования города Нур-Султана.

«Управление образования города Нур-Султана сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов первой смены школ города переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.