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Из-за мороза занятия для учащихся 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно в Нур-Султане

13 Декабря 2021 07:03
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Из-за мороза занятия для учащихся 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с понижением температуры воздуха сегодня учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление образования города Нур-Султана.

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«Управление образования города Нур-Султана сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-4 классов первой смены школ города переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Образование   #Погода  
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