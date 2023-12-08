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    18:42, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Из-за мороза закрываются некоторые участки дорог в Костанайской области

    дорога
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В связи с понижением температуры некоторые автодороги закрываются в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из-за сильного мороза с 18:00 часов 7 декабря 2023 года закрывается движение на некоторых участках дорог республиканского значения.

    В связи с понижением температуры принято решение закрыть следующие трассы:

    А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 от г. Аркалык до гр. Акмолинской области;

    Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-232 от г. Тобыл до гр. Акмолинской области; 

    Гр. РФ (на Екатеринбург) - Алматы км 556-729 от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области;

    М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 418-539 от п.Карабалык до г.Костанай;

    А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-404 от гр. Северо-Казахстанской области до г. Тобыл.

    Как пояснили в областном департаменте полиции, автодороги закрыты для дизельного, общественного и грузового транспорта.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Непогода Зима
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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