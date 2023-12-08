Из-за мороза закрываются некоторые участки дорог в Костанайской области

В связи с понижением температуры некоторые автодороги закрываются в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Из-за сильного мороза с 18:00 часов 7 декабря 2023 года закрывается движение на некоторых участках дорог республиканского значения.

В связи с понижением температуры принято решение закрыть следующие трассы:

А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 от г. Аркалык до гр. Акмолинской области;

Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-232 от г. Тобыл до гр. Акмолинской области;

Гр. РФ (на Екатеринбург) - Алматы км 556-729 от г. Тобыл до гр. Северо-Казахстанской области;

М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 418-539 от п.Карабалык до г.Костанай;

А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-404 от гр. Северо-Казахстанской области до г. Тобыл.

Как пояснили в областном департаменте полиции, автодороги закрыты для дизельного, общественного и грузового транспорта.