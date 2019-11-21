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Из-за мороза в школах столицы и двух регионов отменены занятия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за мороза в школах трёх регионов отменены занятия, передает МИА «Казинформ».
В связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города Нур-Султана для учащихся 0-9 классов первой смены отменяются.
По информации управления образования ВКО, отменяются занятия в следующих районах и городах:
Район Алтай -34, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены. Семей -27, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся 1-9 классов первой смены. Усть-Каменогорск -31, ветер 2 м/с, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены. Риддер - 32, ветер 1м/с, отменяются занятия учащихся 1-9 классов первой смены. Бородулихинский район -30, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены. Глубоковский район -34, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены. Жарминский район -34, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены. Кокпектинский район -30, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены. Абайский район -34, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены. Уланский район -34, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены. Бескарагайский район -30, отменяются занятия учащихся 1-11 классов первой смены. Тарбагатайский район -29, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены. Курчатов -28, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены. Аягозский район -31, отменяются занятия учащихся 1-11 классы первой смены.
Катон-Карагайский район -27, отменяются занятия учащихся 1-4 классов первой смены.
По информации управления образования Карагандинской области, в Осакаровском, Бухар-Жырауском районах и городе Темиртау отменены занятия для учеников 0-9 классов первой
смены (-27,28). В Абайском, Актогайском, Нуринском, Жанааркинском, Шетском
районах и в городах Караганда, Сарань, Шахтинск, Каражал отменяются з анятия для учащихся 0-4 классов первой смены ( -26, -28).
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