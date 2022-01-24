Из-за мороза в Нур-Султане учащихся начальных классов перевели на онлайн-обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учащихся начальных классов сегодня перевели на дистанционный формат обучения из-за морозов в столице, передает МИА «Казинформ».

«24.01.2022 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщило столичное управление образования.