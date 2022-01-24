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Из-за мороза в Нур-Султане учащихся начальных классов перевели на онлайн-обучение

24 Января 2022 07:13
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Из-за мороза в Нур-Султане учащихся начальных классов перевели на онлайн-обучение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учащихся начальных классов сегодня перевели на дистанционный формат обучения из-за морозов в столице, передает МИА «Казинформ».

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«24.01.2022 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-4 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщило столичное управление образования.

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#Нур-Султан   #Образование   #Погода  
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