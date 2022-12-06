НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Из-за мороза в Астане учащихся 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат

6 Декабря 2022, 11:33
Из-за мороза в Астане учащихся 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане учащихся 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения из-за мороза, передает МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря 2022 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в столичном управлении образования.

Ранее сообщалось о переходе 6 декабря на дистанционку учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей первой смены.


Теги:
Новости по теме
Учеников первой смены переведут на дистанционное обучение в Астане
Из-за мороза школьников Астаны, Караганды и Семея перевели на дистанционку
Занятия в школах перевели на дистанционный формат в Астане и нескольких регионах
Читайте также
Педагог из Темиртау стала лучшей на республиканском конкурсе профмастерства
Учеников первой смены переведут на дистанционное обучение в Астане
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 8 декабря
Вводить преференции для работающих в рамках закона застройщиков предлагают в РК
Торжественная церемония вручения премий «Алтын сапа» и «Парыз» проходит в Астане
Назначен первый заместитель начальника полиции Астаны
250 грантов для казахстанцев выделили вузы Венгрии
Астанчан призвали вакцинироваться, чтобы избежать ограничений перед Новым годом
Новости партнеров
Популярное
1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области

Лента новостей