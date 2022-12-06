Из-за мороза в Астане учащихся 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат

6 Декабря 2022, 11:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане учащихся 0-9 классов второй смены перевели на дистанционный формат обучения из-за мороза, передает МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря 2022 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в столичном управлении образования.

Ранее сообщалось о переходе 6 декабря на дистанционку учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей первой смены.