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Из-за мороза уроки для школьников 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно в Нур-Султане

19 Ноября 2021 07:16
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Из-за мороза уроки для школьников 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане 19 ноября уроки для школьников 0-4-х классов пройдут в дистанционном формате из-за погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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«Управление образования города Нур-Султан сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха занятия для учащихся 0-4 классов І смены будут проходить в дистанционном формате», - говорится в сообщении.


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#Нур-Султан   #Образование   #Погода  
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