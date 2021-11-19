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Из-за мороза уроки для школьников 0-4 классов первой смены пройдут дистанционно в Нур-Султане
19 Ноября 2021 07:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане 19 ноября уроки для школьников 0-4-х классов пройдут в дистанционном формате из-за погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
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«Управление образования города Нур-Султан сообщает, что в связи с понижением температуры воздуха занятия для учащихся 0-4 классов І смены будут проходить в дистанционном формате», - говорится в сообщении.
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