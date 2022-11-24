Из-за мороза школьников двух городов ВКО перевели на дистанционку

24 Ноября 2022, 09:41

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Занятия в школах для некоторых классов отменили в двух городах ВКО - Алтае и Риддере. Школьников перевели на удаленку из-за морозов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В городе Алтае из-за морозов до 29 градусов на дистанционное обучение переведены 1-4 классы первой смены.

В Риддере - 26 градусов ниже нуля. Дистанционно обучаться будут 1-9 классы первой смены.