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Из-за мороза школьники 0-9 классов первой смены будут учиться дома в Нур-Султане
9 Декабря 2021 07:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с понижением температуры воздуха сегодня учащиеся 0-9 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.
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«Управление образования города Нур-Султан сообщает: 09.12.2021 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-9 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.Как сообщалось ранее, по прогнозу «Казгидромета» 9 декабря большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым сохранится погода без осадков, а также ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре Казахстана до 20-25, местами 30 мороза, 10 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области до 35 мороза.
В то же время на западные регионы страны начнет оказывать влияние циклон из районов Черного моря, который в последующие двое суток будет смещаться в восточном направлений на остальную территорию республики, вызывая на своем пути осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра 15-25 м/с, в северных регионах с низовой метелью, а также постепенное повышение температуры воздуха ночью 11 декабря в северной половине республики до 5-10, местами 15-20 мороза, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области 25 мороза.
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