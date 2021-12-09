Из-за мороза школьники 0-9 классов первой смены будут учиться дома в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с понижением температуры воздуха сегодня учащиеся 0-9 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

«Управление образования города Нур-Султан сообщает: 09.12.2021 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-9 классов І смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении.

В то же время на западные регионы страны начнет оказывать влияние циклон из районов Черного моря, который в последующие двое суток будет смещаться в восточном направлений на остальную территорию республики, вызывая на своем пути осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра 15-25 м/с, в северных регионах с низовой метелью, а также постепенное повышение температуры воздуха ночью 11 декабря в северной половине республики до 5-10, местами 15-20 мороза, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области 25 мороза.