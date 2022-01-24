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Из-за мороза первую смену в костанайских школах перевели на дистанционку

24 Января 2022 09:09
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Из-за мороза первую смену в костанайских школах перевели на дистанционку

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Информацию об отмене очных занятий распространил отдел образования акимата Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с низкой температурой воздуха — 27 градусов, учащиеся 0-9 классов первой смены школ города Костаная переводятся на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня из-за морозов на дистанционный формат обучения отправили и учащихся начальных классов столичных школ.

Ранее сообщалось о том, что 24 января в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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#Костанайская область   #Образование   #Погода  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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