Из-за мороза первую смену в костанайских школах перевели на дистанционку

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Информацию об отмене очных занятий распространил отдел образования акимата Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с низкой температурой воздуха — 27 градусов, учащиеся 0-9 классов первой смены школ города Костаная переводятся на дистанционный формат обучения», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня из-за морозов на дистанционный формат обучения отправили и учащихся начальных классов столичных школ.

Ранее сообщалось о том, что 24 января в шести областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.