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    08:42, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за мороза отменяют занятия в северных регионах страны

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В нескольких районах Павлодарской области и городе Петропавловске Северо-Казахстанской области отменили занятия в школах из-за морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Петропавловске 12 февраля в дистанционном режиме будут обучаться школьники с 0-9 классы. Столбик термометра в городе опустился до минус 27 градусов. Морозы в регионе не ослабевают уже несколько дней. В управлении образования даже напомнили, при каких погодных условиях занятия переводятся в дистанционный режим.

    В Павлодарской области тоже из-за морозов отменили занятия для 0-4 классов в городах Аксу и Иртышск, в районах Аккулы и Майском, для 1-9 классов – в Железинском и Щербактинском районах, для 1-11 классов – в районе Теренколь, Павлодарском и Успенском. Школьники будут заниматься дистанционно.

    Напомним, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Образование МОН
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