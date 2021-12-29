Из-за мороза отменили занятия в школах четырех районов СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В нескольких районах Северо-Казахстанской области 29 декабря отменили занятия в школах для младших классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Утром служба спасения 112 через мобильное приложение Darmen распространила сообщение о переводе на дистанционный режим обучения учащихся с нулевого по четвертый класс в Тимирязевском, Есильском, Аккайынском и районе Шал акына. Столбик термометра здесь опустился до минус 26 градусов.
В Петропавловске в 8 часов утра в разных районах города на градуснике было 23-24 мороза.
Ранее синоптики предупреждали о понижении температуры воздуха из-за прохождения северо-западного циклона 28-30 декабря.
Напомним, на дистанционный режим переходят воспитанники и учащиеся 0-4 классов при температуре минус 25 градусов и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более; 0-9 классов - при температуре минус 27 градусов и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более; 0-12 классов, 1-2 курсов колледжей при температуре минус 30 градусов и ниже при ветре 2 метра в секунду и более.
- Школы нового формата открылись в Алматы
- В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
- Ночные полеты на вертолетах отработали командиры военного вуза в Актобе
- Неустойчивая погода ожидается 29 декабря в Казахстане
- Комбикормовый завод запустили в СКО
- Пятый хоккейный комплекс построили в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана