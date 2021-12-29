Из-за мороза отменили занятия в школах четырех районов СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В нескольких районах Северо-Казахстанской области 29 декабря отменили занятия в школах для младших классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Утром служба спасения 112 через мобильное приложение Darmen распространила сообщение о переводе на дистанционный режим обучения учащихся с нулевого по четвертый класс в Тимирязевском, Есильском, Аккайынском и районе Шал акына. Столбик термометра здесь опустился до минус 26 градусов.

В Петропавловске в 8 часов утра в разных районах города на градуснике было 23-24 мороза.

Ранее синоптики предупреждали о понижении температуры воздуха из-за прохождения северо-западного циклона 28-30 декабря.

Напомним, на дистанционный режим переходят воспитанники и учащиеся 0-4 классов при температуре минус 25 градусов и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более; 0-9 классов - при температуре минус 27 градусов и ниже при ветре со скоростью 2 метра в секунду и более; 0-12 классов, 1-2 курсов колледжей при температуре минус 30 градусов и ниже при ветре 2 метра в секунду и более.