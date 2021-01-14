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Из-за мороза отменили занятия в школах Акмолинской области
14 Января 2021 01:05
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за сильного мороза 14 января отменены занятия акмолинских школьников с 1 по 11 классы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как следует из сообщения службы 112, в Акмолинской области 14 января ожидается сильный мороз до 33 градусов.
«Отмена занятий с 1 по 11 класс», - говорится в сообщении.
Между тем в управлении образования Акмолинской области отмечают, что в подобных ситуациях теперь учащиеся переходят на дистанционную форму обучения.
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