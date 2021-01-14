Из-за мороза отменили занятия в школах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за сильного мороза 14 января отменены занятия акмолинских школьников с 1 по 11 классы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как следует из сообщения службы 112, в Акмолинской области 14 января ожидается сильный мороз до 33 градусов.

«Отмена занятий с 1 по 11 класс», - говорится в сообщении.

Между тем в управлении образования Акмолинской области отмечают, что в подобных ситуациях теперь учащиеся переходят на дистанционную форму обучения.