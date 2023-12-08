19:10, 07 Декабрь 2023 | GMT +6
Из-за мороза ограничили движение на 14 участках автодорог в СКО
В Северо-Казахстанской области с 18.00 часов ввели ограничение движения для общественного и дизельного транспорта на 14 участках автомобильных дорог. Причина – резкое понижение температуры воздуха до 35-38 мороза, передает корреспондент агентства Kazinform.
Служба спасения через мобильное приложение Darmen распространила список участков дорог:
- М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы, через Костанай, Астана, Караганда» (от границы Костанайской до границы Акмолинской области);
- М-51 «Граница РФ (на Челябинск) – граница РФ (на Новосибирск, через Петропавловск, Омск» (от границы РФ на Челябинск до Петропавловска, от Петропавловска до границы РФ на Новосибирск);
- А-1 «Астана – Петропавловск, через Кокшетау» (от границы Акмолинской области до села Бесколь);
- А-12 «Петропавловск – Соколовка – граница РФ (на Ишим)» (от города Петропавловск до границы РФ на Ишим);
- А-13 «Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – граница РФ (на Омск)» (от границы Акмолинской области до границы РФ на Омск);
- А-16 «Жезказган – Петропавловск, через Аркалык» (от границы Акмолинской области до села Бесколь);
- А-21 «Мамлютка - Костанай» (от города Мамлютка до границы Костанайской области);
- Р-11 «Кокшетау - Рузаевка» (от границы Акмолинской области до села Рузаевка);
- Р-28 «Подъезд к мемориальному комплексу Карасай батыра» (от села Саумауколь до мемориального комплекса);
- Р-57 «Петерфельд - Архангельск – Новокаменка - А-16 «Жезказган - Петропавловск» (от села Петерфельд до а/д А-16);
- Р-58 «Булаево – Возвышенка – Мологвардейское – Кирово – Киялы - Рощинское» (от города Булаево до села Рощинское);
- Р-59 «Рощинское – Корнеевка - Волошинка» (от села Рощинское до села Волошинка);
- Р-60 «Волошинка – Сергеевка - Тимирязево» (от села Волошинка до села Тимирязево);
- Р-61 «Тимирязево-Сарыколь - граница области» (от села Тимирязево до границы области).