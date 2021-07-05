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    15:27, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Из-за молнии произошел пожар в лесничестве в Акмолинской области

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    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Грозовой разряд стал причиной пожара на территории в 28 га лесничества в Аккольском районе Акмолинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 4 июля в 14:10 на ПСЧ ПЧ-26 города Акколя поступило телефонное сообщение от директора КГУ «Красноборское УЛХ» Т. Сихимбаева о том, что в 68 квартале Антоновского лесничества Аккольского района произошло возгорание травостоя с угрозой распространения огня на лес. Необходима была помощь в тушении.

    «В 14:11 к месту вызова выехал дежурный караул на автоцистерне 5-40 (4320), пожарный расчёт - пять человек. По прибытии к месту вызова в 15:59 информация подтвердилась, наблюдалось возгорание травостоя с переходом на лесной массив на территории Антоновского лесничества», - отметили в ведомстве.


    В тушении пожара были задействованы 30 единиц техники и 92 человека. Время локализации – 19:15. Время ликвидации – 22:15.
    Как добавили в ДЧС, общая площадь пожара составила 28 га, среди которых 7,3 га - покрытые лесом, 0,01 га - верховой пожар и 20,69 га - лесная территория, не покрытая лесом. Причиной пожара стал грозовой разряд молнии .


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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