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Из-за миллиардных штрафов инвестор в Атырау вернул акимату предприятие

6 Ноября 2019 21:51
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Из-за миллиардных штрафов инвестор в Атырау вернул акимату предприятие

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за миллиардных штрафов инвестор в Атырау вернул акимату предприятие, снабжающее город водой и обеспечивающее работу канализационных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Частный инвестор в лице ТОО «Диар и компания» должен был инвестировать собственные средства в КГП «Атырау Су Арнасы» для модернизации предприятия и внедрения передовых технологий. Но по итогам финансово-технического аудита инвестор решил отказаться от участия в доверительном управлении предприятием. В принятии такого решения существенную роль сыграли недавние экологические штрафы к «Атырау Су Арнасы». Это штрафы в размере 30 миллиардов тенге 133 миллиона тенге, наложенные Департаментом экологии за несоблюдение экологического законодательства по канализационно-очистным сооружениям. Притязания ТОО «Луговой конный завод» о возмещении убытков в размере 1млрд. 499 млн. 214,2 тыс. тенге. Притязания РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыболовный завод» о возмещении убытков в размере 429 млн. 438.5 тыс. тенге. Притязания РГП «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира о возмещении убытков в размере 13 млн. 924 тыс. Данные проблемы, по мнению инвестора, не смогут в полной мере реализовать намерения и планы по развитию предприятия КГП «Атырау Су Арансы»,- сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, КГП «Атырау Су Арансы» обвиняется в массовом отравлении рыбы в реке Урал в декабре прошлого года. Суд над руководителями предприятия продолжается.

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Ключевые слова: Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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