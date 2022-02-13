Из-за метели закрыты несколько дорог в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за метели и усиления ветра до 20 метров в секунду закрыты ряд дорог в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент ЧС.

В частности, с утра закрыта трасса Карабутак - Кызылорда. Вечером была закрыта трасса Хромтау - Бадамша.

Из-за сильной метели и ветра в 20 метров в секунду были закрыты трассы Актобе - Болгарка - Шубаркудук, Кобда - Мартук, Актобе - Родниковка - Мартук, Бадамша - Актобе - Орск.

Также в связи с ухудшением погоды ограничено движение транспорта на участке трассы Самара - Шымкент.

«В связи с ухудшением погоды на участке трассы Самара - Шымкент от границы Западно-Казахстанской области с 526-го километра до села Карабутак, 965-го километра трассы, введено временное ограничение для грузовых и легковых автомашин. Просим не покидать пределы населенных пунктов», - комментирует пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Ожидается, что 13 февраля в регионе усилится ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.