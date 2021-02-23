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    16:22, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за метели закрыта дорога в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из-за метели закрыта для движения автотранспорта дорога в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

    В Карагандинской области с 16:15 часов в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» км 24-136, участок скло Сатпаев-поселок Улытау.


    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Карагандинская область
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