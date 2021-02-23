Из-за метели закрыта дорога в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из-за метели закрыта для движения автотранспорта дорога в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

В Карагандинской области с 16:15 часов в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Жезказган-Петропавловск» км 24-136, участок скло Сатпаев-поселок Улытау.