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    07:15, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за метели закрыта дорога из Нур-Султана в Щучинск

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 февраля с 00.30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке г. Нур-Султан – г. Щучинск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

    «19 февраля с 00.30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке г. Нур-Султан – г. Щучинск 18-231 км, автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск», - уточняется в сообщении.

    Ранее 18 февраля с 23.00 в связи с улучшением погодных условий было открыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан–Ерейментау-Шидерты 16-200 км автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Павлодар».


    Теги:
    Дороги Погода Происшествия, ЧС Астана Акмолинская область
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