Из-за метели закрыта дорога из Нур-Султана в Щучинск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 февраля с 00.30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке г. Нур-Султан – г. Щучинск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

«19 февраля с 00.30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке г. Нур-Султан – г. Щучинск 18-231 км, автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск», - уточняется в сообщении.

Ранее 18 февраля с 23.00 в связи с улучшением погодных условий было открыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан–Ерейментау-Шидерты 16-200 км автодороги республиканского значения «Нур-Султан-Павлодар».