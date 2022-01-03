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Из-за метели закрыта часть республиканской трассы Атырау - Уральск
3 Января 2022 23:40
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из-за метели закрыта часть республиканской трассы сообщением «Атырау - Уральск», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«3 января с 19.00 местного времени, по данным ЗКОФ АО «КазАвтожол» в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Уральск-Атырау». Движение приостановлено на 189-372 километрах, от границы Атырауской области до поселка Чапаево, для всех видов автотранспорта. Причина - низовая метель», - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
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