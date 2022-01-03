Из-за метели закрыта часть республиканской трассы Атырау - Уральск

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из-за метели закрыта часть республиканской трассы сообщением «Атырау - Уральск», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 января с 19.00 местного времени, по данным ЗКОФ АО «КазАвтожол» в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Уральск-Атырау». Движение приостановлено на 189-372 километрах, от границы Атырауской области до поселка Чапаево, для всех видов автотранспорта. Причина - низовая метель», - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.