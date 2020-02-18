Из-за метели закрыт участок дороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за неблагоприятных погодных условий в Костанайской области закрыт участок автодороги республиканского значения в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Костанайской области метелью, нулевой видимостью закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Карабутак-Комсомольское-Костанай» с 89 километра от села Комсомольское до 234 километра границы Костанайской области. Сильная метель наблюдается в Костанайской области, и мы были вынуждены закрыть дорогу в соседний регион для водителей Актюбинской области», - прокомментировала сотрудник ДЧС Балапан Дуйсенгали.

В целом остальные дороги в актюбинском регионе открыты, температура воздуха не ниже 10 градусов.