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Из-за метели закрыт участок дороги в Актюбинской области

18 Февраля 2020 21:10
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Из-за метели закрыт участок дороги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за неблагоприятных погодных условий в Костанайской области закрыт участок автодороги республиканского значения в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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«В связи с ухудшением погодных условий на территории Костанайской области метелью, нулевой видимостью закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Карабутак-Комсомольское-Костанай» с 89 километра от села Комсомольское до 234 километра границы Костанайской области. Сильная метель наблюдается в Костанайской области, и мы были вынуждены закрыть дорогу в соседний регион для водителей Актюбинской области», - прокомментировала сотрудник ДЧС Балапан Дуйсенгали.

В целом остальные дороги в актюбинском регионе открыты, температура воздуха не ниже 10 градусов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Дороги,
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Автор:

Самал Ендибаева

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