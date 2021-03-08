Из-за метели закрыли участок республиканской автодороги в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Информацию по закрытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

8 марта в 11:25 часов (по времени Нур-Султана) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге Уральск – Таскала – граница РФ, км 76-104, участок село Таскала – граница РФ.