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    13:32, 08 Март 2021 | GMT +6

    Из-за метели закрыли участок республиканской автодороги в ЗКО

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    ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Информацию по закрытию движения на автомобильных дорогах страны предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

    8 марта в 11:25 часов (по времени Нур-Султана) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге Уральск – Таскала – граница РФ, км 76-104, участок село Таскала – граница РФ.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Общество Безопасность Западно-Казахстанская область
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