Из-за метели закрыли трассу Павлодар - Кызылорда

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В регионе действует штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарские спасатели предупредили водителей о том, что на трассе Павлодар-Кызылорда движение ограничили для всех видов транспорта.

«В связи с ухудшением погодных условий – из-за снега, метели, ветра, ограничения видимости действует ограничение на 967-1135 км дороги, участок Караганда – граница Павлодарской области», - сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, с 12 февраля в регионе действует штормовое предупреждение. Его продлили до вечера 14 февраля. По прогнозам, в регионе ожидаются туман, низовая метель и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Департамент полиции Павлодарской области обратился к автомобилистам с просьбой воздержаться от дальних поездок.









