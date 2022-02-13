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Из-за метели закрыли трассу Павлодар - Кызылорда

13 Февраля 2022 18:11
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Из-за метели закрыли трассу Павлодар - Кызылорда

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В регионе действует штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Павлодарские спасатели предупредили водителей о том, что на трассе Павлодар-Кызылорда движение ограничили для всех видов транспорта.

«В связи с ухудшением погодных условий – из-за снега, метели, ветра, ограничения видимости действует ограничение на 967-1135 км дороги, участок Караганда – граница Павлодарской области», - сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, с 12 февраля в регионе действует штормовое предупреждение. Его продлили до вечера 14 февраля. По прогнозам, в регионе ожидаются туман, низовая метель и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Департамент полиции Павлодарской области обратился к автомобилистам с просьбой воздержаться от дальних поездок.




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#Павлодарская область   #Транспорт   #Погода  
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