Из-за метели закрыли дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли все областные дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения распространила через мобильное приложение Darmen информацию о закрытии дорог в регионе.

«С 15:30 часов в связи с ухудшением погодных условий - низовая метель, переметы - закрыто движение для всех видов транспорта на всех областных автодорогах области», - говорится в сообщении.

Всего закрыты 37 участков в 13-ти районах области.

В Петропавловске же солнечно, без осадков, но ветер довольно сильный. Может показаться, что сообщение в приложении отправили ошибочно. Однако в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о закрытии дорог.

На завтра, 3-е апреля, по области объявили штормовое предупреждение. Местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами со скоростью 15-20 метров в секунду.