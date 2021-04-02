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    16:46, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Из-за метели закрыли дороги в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области закрыли все областные дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Служба спасения распространила через мобильное приложение Darmen информацию о закрытии дорог в регионе.

    «С 15:30 часов в связи с ухудшением погодных условий - низовая метель, переметы - закрыто движение для всех видов транспорта на всех областных автодорогах области», - говорится в сообщении.

    Всего закрыты 37 участков в 13-ти районах области.

    В Петропавловске же солнечно, без осадков, но ветер довольно сильный. Может показаться, что сообщение в приложении отправили ошибочно. Однако в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию о закрытии дорог.

    На завтра, 3-е апреля, по области объявили штормовое предупреждение. Местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами со скоростью 15-20 метров в секунду.


    Теги:
    Дороги Погода Северо-Казахстанская область Транспорт Безопасность
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