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    14:43, 24 Март 2022 | GMT +6

    Из-за метели закрылась автодорога Нур-Султан - Щучинск

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрылась автодорога Нур-Султан - Щучинск. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

    «С 13.50 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто автомобильное движение на дороге республиканского значения Нур-Султан- Петропавловск 18-231 км, участок Нур-Султан - Щучинск, для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении.

    Ранее сегодня из-за ухудшения погоды закрыли дорогу Нур-Султан - Темиртау и Нур-Султан - Павлодар.




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