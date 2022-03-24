Из-за метели закрылась автодорога Нур-Султан - Щучинск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий закрылась автодорога Нур-Султан - Щучинск. Об этом сообщил Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата города Нур-Султана в своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«С 13.50 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто автомобильное движение на дороге республиканского значения Нур-Султан- Петропавловск 18-231 км, участок Нур-Султан - Щучинск, для всех видов автотранспорта», - говорится в сообщении.

Ранее сегодня из-за ухудшения погоды закрыли дорогу Нур-Султан - Темиртау и Нур-Султан - Павлодар.







