Из-за метели ограничено движение транспорта на двух дорогах в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ –На двух дорогах в Восточном Казахстане ограничено движение транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации ТОО «Казахавтодор», в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на дороге «Алматы-Усть-Каменогорск» км 778-967, участок город Аягоз-село Калбатау.

Ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км 971-1068, участок села Калбатау – поворот поселок Касым-Кайсенова.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км 83-184, участок село Коктума - село Достык.