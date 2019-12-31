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Из-за метели ограничено движение транспорта на двух дорогах в ВКО

31 Декабря 2019 08:25
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Из-за метели ограничено движение транспорта на двух дорогах в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ –На двух дорогах в Восточном Казахстане ограничено движение транспорта. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации ТОО «Казахавтодор», в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на дороге «Алматы-Усть-Каменогорск» км 778-967, участок город Аягоз-село Калбатау.

Ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороги «Алматы-Усть-Каменогорск» км 971-1068, участок села Калбатау – поворот поселок Касым-Кайсенова.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км 83-184, участок село Коктума - село Достык.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Транспорт, Погода,
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Гульмира Байзакова

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