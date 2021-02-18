Из-за метели ограничено движение на дорогах в 4 областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения на автодорогах Костанайской, Карагандинской, Актюбинской и Акмолинской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

18 февраля в 10.45 ч. в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1.«Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 231-503, уч. гр.Актюбинская обл.-г.Рудный.

2.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 7-237, уч. г.Костанай-гр.Акмолинской обл.

3.«Жезказган-Петропавловск» км. 252-377км, уч. г.Карагандинской обл.-гр.Акмолинской обл.

4.«Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ» км. 0-161, уч. п.Денисовка – гр.РФ.

18 февраля в 10.45 ч. в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 142 -252, уч. с.Сарлык-гр. Костанайской обл.

18 февраля в 10.45 ч. в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 85-234, уч. п.Т.Жургенев-гр.Костанайской обл.

18 февраля в 10.45 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

1.«Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр.Костанайской обл. – с.Сурган.

2. «Жезказган-Петропавловск» км. 377-595, уч. гр. Костанайской обл.-гр.С-Казахстанской обл.

3. «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 63-82, уч. г.Есиль-с.Бузулук.



